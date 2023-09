Le fiamme hanno distrutto il veicolo

Ad Aci Sant’Antonio, nel Catanese, un incendio la notte scorsa ha danneggiato l’automobile dell’assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili Agata Spinto. A darne notizia l’emittente televisiva Rei Tv. Le fiamme sono state spente da alcuni residenti prima dell’arrivo dei pompieri.

Tracce di liquido infiammabile

Sul posto sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.

Un recente caso anche a Palermo

Diversi i casi di ipotetiche intimidazioni indirizzate ad amministratori siciliani. Nel maggio scorso una corona di fiori venne lasciata davanti all’agenzia di assicurazioni dell’assessore del Comune di Palermo Giuliano Forzinetti. Secondo la polticia quello fu un gesto vile figlio della sua attività amministrativa, per via dei controlli sulle autorizzazioni alle attività commerciali che da qualche tempo sono state avviate dagli uffici comunali. A Palermo si sta facendo un focus su tutte le Scia, le certificazioni di inizio attività, Come faro c’è la legge che impone il rilascio solo a chi ne ha i “requisiti morali”. Dunque niente autorizzazioni a chi ha commesso determinati reati passati in giudicato, come ad esempio quelli legati alla mafia.

Anche nel Ragusano

Un incendio danneggiò nel maggio dello scorso anno il cantiere di un’impresa edile di proprietà dell’assessore comunale di Rosolini, Dino Gennaro. Il rogo si scatenò all’interno del cimitero di Pozzallo, dove l’impresa ha assunse l’incarico per l’esecuzione di alcuni lavori.

Il probabile segnale alla famiglia dell’assessore

Lo scorso anno un incendio scoppiò alla periferia di Priolo e divorò un deposito contenente attrezzature di uno stabilimento balneare gestito da parenti di un assessore comunale. Furono alcuni passanti a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati nei minuti successivi all’allarme. Sul posto anche gli agenti di polizia ed i carabinieri. Il rogo è di matrice dolosa, come emerso dai primi sopralluoghi compiuti dagli inquirenti. La struttura era nella disponibilità della famiglia dell’assessore alle Politiche sociali del Comune di Priolo, Diego Giarratana.

