Era a piedi e davanti ai carabinieri ha tradito un certo nervosismo

In uno dei suoi soliti tragitti un pusher nel catanese è stato beccato dai carabinieri. I militari dell’Arma della stazione di Acireale hanno denunciato un 23enne acese in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ incappato nell’ambito di un mirato servizio di contrasto dell’illegalità diffusa e in modo particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio del comune di Acireale, dove i carabinieri hanno effettuato verifiche a carico di diverse persone in transito nel centro abitato.

Attenzione catalizzata

L’attenzione dei militari, anche a seguito di una meticolosa attività info investigativa, si è rivolta, tra gli altri, sul 23enne che è stato monitorata in quanto, mentre percorreva a piedi una strada, ha assunto un comportamento sospetto e stranamente agitato alla vista dei carabinieri. Al giovane, trovato con la marijuana nella mano, non è rimasto che consegnare spontaneamente ai carabinieri l’involucro di cui è stato trovato in possesso contenente 0,45 grammi di marijuana.

La perquisizione a casa

La perquisizione, estesa anche all’abitazione del giovane, ha consentito di rinvenire sul tavolo all’ingresso, “apparecchiato per le consegne”, un bilancino di precisione e due involucri di carta alluminio contenenti complessivamente 1,10 grammi di marijuana. A quel punto il giovane ha deciso di consegnare “spontaneamente” ulteriori 5 dosi già pronte per complessivi 2,4 grammi di marijuana e 1,30 grammi di cocaina.

Nei giorni scorsi giro di vite

In questi giorni c’è stato un giro di vite dei carabinieri nel catanese per il contrasto allo spaccio di droga con una serie di blitz in appartamenti di sospettati. Le verifiche hanno trovato riscontro con una denuncia avvenuta a Randazzo: un giovane è stato trovato con droga e vari oggetti per il confezionamento dello stupefacente. I carabinieri dell’aliquota operativa radiomobile della compagnia di Randazzo hanno denunciato un 21enne in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio del comune di Randazzo, hanno effettuato diverse perquisizioni in varie abitazioni. In casa del giovane sono stati trovati, occultati all’interno di una scatola, complessivamente 60 grammi circa di marijuana suddivisi in altrettanti involucri di carta alluminio, nonché la somma contante di 455 euro ritenuta provento dello spaccio ed un bilancino di precisione.