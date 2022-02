Ricco premio nella cittadina del catanese con l’estrazione del 12 febbraio

La Sicilia si scopre fortunata con il SuperEnalotto. Nel concorso del 12 febbraio, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 41.702,32 euro. La giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di via Ludovico Ariosto 29E ad Acireale, in provincia di Catania. Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 156,4 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone in provincia di Fermo, mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.

Il 3 febbraio ancora vincita

SuperEnalotto fortunato per la Sicilia anche nel concorso del 3 febbraio quando fu centrato un “5” del valore di 68.201,21 euro. La giocata vincente era stata convalidata nel bar di via Blanco 2/A a Siracusa. Ma ci sono anche diversi altri re3centi precedenti. Ad esempio l’1 febbraio è stato centrato un altro “5” del valore di 14.842,73 euro. La giocata vincente in quel caso venne convalidata nel tabacchi di via Leucatia 125/A a Catania.

Il 25 gennaio ancora vincita

La Sicilia ha festeggiato con il SuperEnalotto anche nel concorso dello scorso 25 gennaio, quando è stato centrato un altro “5” del valore di 14.468,05 euro. La giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di corso Roma 195 a Cerami, in provincia di Enna. Ed ancora, andando indietro nel tempo, l’11 gennaio scorso fu centrato sempre un “5” da 23.965,55 euro. La giocata vincente in quel caso venne convalidata nel tabacchi di via Eugenio l’Emiro 26/A a Palermo. Nel dicembre scorso in Sicilia era stato sfiorato il colpo al SuperEnalotto con un “5” da quasi 60 mila euro centrato a Cinisi. Nel concorso del 4 dicembre nella cittadina cinisense è stato centrato un “5” da 59.655,55 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel bar di Corso Umberto I, 85.