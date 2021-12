inchiesta per omicidio stradale

Si chiama Stefano Amoruso, 50 anni, residente ad Acireale, la vittima dell’incidente stradale avvenuto stamane sull’autostrada Siracusa-Catania.

Il volo dal viadotto

Dalla nuova ricostruzione della Polizia stradale e dall’Anas, nell’impatto che ha coinvolto nel complesso 4 veicoli, il 50enne, che era a bordo di una Fiat Panda, dopo l’impatto è stato sbalzato dal mezzo finendo in fondo al viadotto in prossimità dello svincolo di Melilli, contrariamente a quanto indicato nei minuti successivi alla tragedia in cui l’Anas aveva comunicato del volo dell’auto della vittima dal viadotto.

3 feriti

Ci sono tre persone rimaste ferite, Z.G, 39 anni, E.G., e D.F, tutti uomini, i conducenti di una Hyunday, un’Audi ed una Bmw che sono state soccorse dai medici. Il traffico sia in direzione Siracusa che di Catania è bloccato. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.

Le ipotesi della Polstrada

Tra le possibili ipotesi, ci sono la distrazione di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente o una manovra azzardata che avrebbe scatenato l’impatto.

La persona finita in fondo al viadotto non avrebbe potuto fare nulla ma anche su questo aspetto gli agenti della Polizia stradale, prima di sbilanciarsi, predicano prudenza, in quanto intendono verificare se vi sono responsabilità anche da parte sua.

Inchiesta per omicidio stradale

E’ possibile che nelle prossime ore gli altri conducenti siano sottoposti al test per verificare se quando si sono messi alla guida fossero sobri. La Procura di Siracusa, informata dal tragico incidente stradale, ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale e contestualmente ha disposto il sequestro dei mezzi.

Ispezione cadaverica

Si tratta, comunque, di una prassi mentre si dovrà decidere se procedere con l’autopsia sulla salma della vittima, non è escluso che potrebbe bastare l’ispezione cadaverica del medico legale. Se emergesse che le cause della morte sono da addebitare alle lesioni riconducibili all’incidente, l’esame autoptico potrebbe anche non essere eseguito.