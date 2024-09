Il mondo televisivo siciliano piange la scomparsa di Natale Zennaro, storico regista delle televisioni locali siciliane principalmente di Antenna Sicilia, venuto a mancare all’età di 70 anni dopo una breve malattia.

Una carriera lunga e prolifica

Nato a Catania, Zennaro ha iniziato la sua carriera nel 1975 come tecnico a Teletna, una delle prime televisioni private d’Italia. La sua passione per il mondo dello spettacolo e il suo talento innato lo portano ben presto dietro la macchina da presa, dove esordisce come regista con il programma “Campanile d’Argento”, condotto da Carlotta Zermo e Rodolfo Bandieramonte.

Da Teletna ad Antenna Sicilia: successi e innovazioni

Negli anni successivi, Zennaro si trasferisce ad Antenna Sicilia, dove firma la regia di numerose produzioni di successo che hanno segnato la storia dell’emittente. Tra queste, si ricordano “Insieme” con Salvo La Rosa, il rotocalco al femminile “Part Time” condotto da Carla Previtera e lo storico programma sportivo “Salastampa”.

Un pioniere della televisione moderna

Sperimentatore e intuitivo, Zennaro si è distinto per la sua capacità di anticipare le tendenze e intercettare i gusti del pubblico. Negli anni ’90, insieme a Umberto Teghini, crea “Tweeter”, un programma innovativo dedicato al mondo giovanile che ha fatto scuola nel panorama televisivo italiano. Oltre al suo lavoro ad Antenna Sicilia, Zennaro ha collaborato alla regia di diverse edizioni del Premio “Top Sprint – Ippogrifo d’oro” insieme al direttore Sergio Regalbuto. La sua professionalità, la sua umanità e la sua passione per il proprio lavoro lo hanno reso un punto di riferimento per tanti giovani che si affacciavano al mondo dello spettacolo.

L’ultimo saluto

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social network da parte di colleghi e amici che lo ricordano con affetto e stima. I funerali di Natale Zennaro si terranno domani, mercoledì 4 settembre, alle ore 11, nella parrocchia di Santa Maria degli Ammalati, a San Gregorio di Catania.

