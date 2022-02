L’uomo nascondeva anche un coltello di genere vietato

Un uomo di 42 anni di Biancavilla, nel catanese, è stato arrestato dalla polizia perché trovato in possesso di un fucile a canne mozze, munizioni e coltello abusivamente detenuti. La scoperta è stata fatta dagli agenti durante un mirato blitz all’interno del garage dello stesso soggetto, già conosciuto alle forze dell’ordine per qualche precedente.

I reati contestati

All’esito di un mirato e tempestivo servizio di polizia giudiziaria, gli uomini del commissariato di Adrano, diretto dal vice questore Paolo Leone, hanno arrestato l’uomo per i reati di detenzione illegale e ricettazione di arma comune da sparo, nonché per omessa denuncia di detenzione di munizioni. Il 42enne, infatti, a seguito di perquisizione locale, è stato sorpreso in possesso di un fucile a canne mozze, calibro 12 e con il calcio ridotto, 15 cartucce per la caccia e un coltello a serramanico, avente una lunghezza complessiva pari a 32 centimetri di cui 14 centimetri di lama.

Il nascondiglio

Le armi e le munizioni, in particolare, erano accuratamente nascoste dietro alcune masserizie riposte all’interno del garage di pertinenza del 42enne. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione del Pubblico ministero. Sul fucile, tra l’altro, verranno eseguite le opportune indagini balistiche. Dopo gli accertamenti di rito e le operazioni di fotosegnalamento eseguite dalla locale polizia scientifica, l’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa della convalida.

Armi e droga, operazione in provincia

Appena il mese scorso si era registrata nel catanese un’operazione a largo ragione in cui sono venute fuori dalle armi illegalmente detenute alle munizioni, dallo spaccio di droga per arrivare sino alla guida senza patente. Sono i reati contestati dai carabinieri della stazione di Caltagirone e del nucleo radiomobile della compagnia, supportati dai militari del Reggimento “Sicilia”. Quattro in tutto le persone denunciate. In particolare nell’ambito del servizio finalizzato al contrasto alla criminalità in genere nel territorio di Caltagirone i militari hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione di un 67enne che è stato trovato in possesso di 800 grammi circa di polvere da sparo, 120 inneschi per cartucce da caccia e una cartuccia calibro 9×21 e una baionetta militare con lama lunga 29 centimetri.