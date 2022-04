Denunciato un uomo nel catanese

Prima aggredisce il commerciante, poi gli sfascia letteralmente l’attività. Uno scatto di terribile ira che incredibilmente non sarebbe stato mosso da alcuna motivazione. E’ quello che hanno appurato gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, nel catanese, diretto dal vice questore Paolo Leone. Per questo motivo l’aggressore di 41 anni è stato denunciato per lesioni personali e danneggiamento.

La segnalazione della lite

Gli agenti del commissariato sono intervenuti in seguito ad una telefonata giunta al numero unico di emergenza in cui veniva segnalata una violenta lite in un vivaio di via IV Novembre. La volante, giunta sul posto, ha trovato ad attenderli il titolare del vivaio che raccontava di essere stato vittima di un’aggressione da parte di un uomo che, senza reali motivi, lo aveva colpito con estrema violenza causandogli delle evidenti lesioni.

L’identificazione dell’aggressore

Gli agenti, contestualmente, appuravano che questo aggressore, conosciuto alle forze dell’ordine per svariati precedenti, oltre ad aver aggredito senza alcuna ragione il titolare del vivaio, aveva scaricato la sua ira contro il negozio stesso causando diversi danni.

Rintracciato poco dopo

Gli agenti, acquisite le prime informazioni sull’accaduto e accertata senza dubbio l’identità dell’autore dei fatti, provvedevano a rintracciare l’uomo, il quale si trovava a stazionare in strada davanti alla propria abitazione in evidente stato di ebbrezza. I poliziotti, sin da subito cercavano un dialogo con l’uomo, ma lo stesso non riusciva a dare spiegazioni sull’accaduto né a motivare quel che aveva fatto. A seguito della denuncia sporta dalla vittima, gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato quindi il 41enne.

Nel trapanese lite finita nel sangue

Il mese scorso i carabinieri del comando provinciale di Trapani hanno denunciato un gambiano di 32 anni accusato di lesioni personali aggravate. Nel corso di una lite, a quanto pare per motivi passionali, l’aggressore avrebbe colpito con un fendente un altro connazionale di 27 anni alla gamba. Il ferimento è avvenuto in pieno centro storico a Trapani.