Sancita alleanza ad Adrano

Questa mattina il segretario regionale del Pd Antony Barbagallo e i vertici del Movimento 5 Stelle, rappresentati dall’europarlamentare Dino Giarrusso, hanno ufficializzato ad Adrano l’accordo per le prossime elezioni amministrative di ottobre. Come ampiamente annunciato, le due forze politiche, assieme a varie liste civiche, sosterranno la candidatura a sindaco di Vincenzo Calambrogio, attuale componente della direzione regionale del Pd e in passato anche consigliere e presidente del consiglio nel Comune del catanese.

Barbagallo: “Noi uniti quasi ovunque”

A chi chiede di presunte defezioni verso le amministrative in termini di unità in Sicilia, Barbagallo smentisce: “Io guardo ai numeri – afferma -. Lo scorso anno abbiamo fatto l’alleanza su due Comuni, a Termini Imerese e a Barcellona Pozzo di Gotto, quest’anno abbiamo 10 comuni al voto sopra ai 15 mila abitanti e già abbiamo l’accordo a Caltagirone, Adrano e Lentini, di fatto c’è grande intesa a Favara e anche a Noto, siamo ancora in tempo per trovare la quadratura del cerchio su Rosolini. Quindi abbiamo nella maggioranza dei Comuni al voto un’intesa importante. Ciò significa non soltanto che teniamo il centrosinistra unito ma lo allarghiamo al Movimento Cinque Stelle. Semmai nel centrodestra ho l’impressione che non c’è un solo Comune dove vadano uniti”.



Il “modello Adrano” a livello nazionale

Il segretario regionale dei Dem però è andato oltre sostenendo che addirittura l’intesa su Adrano potrebbe diventare un riferimento a livello nazionale: “Io credo che qui ad Adrano si è fatto un grande lavoro, – sostiene – perché è un’alleanza che anche a livello nazionale andrà avanti. Ciò avviene solo se parte dal basso, nessun è in grado di telefonare dalle stanze dei bottoni e imporre alleanze. Qua ad Adrano l’alleanza è partita sui temi della lotta alla diseguaglianza e alla povertà, ci siamo trovati e ci ritroveremo”.

Sul candidato sindaco

Parole di elogio spese anche per il candidato sindaco di Adrano, Vincenzo Calambrogio, 66 anni, presentato in conferenza stampa in piazza Mercato: “Parliamo di un candidato sindaco di spessore qui ad Adrano, sarà sicuramente un comune denominatore all’altezza per dare a questa comunità prosperità e sviluppo nei prossimi anni”.