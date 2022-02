Un giovane viene beccato per la seconda volta in poco tempo

Beccato per la seconda volta nell’arco di pochi mesi alla guida di un’auto per essendo sprovvisto di patente. Finisce nei guai un giovane nel catanese, denunciato alla Procura dalla polizia perché recidivo. In passato anche segnalato per uso personale di droghe.

Le accuse

Ad intervenire agenti del commissariato di Adrano che hanno denunciato un uomo di 27 anni per guida senza patente, recidivo nel biennio. Il giovane, un adranita che annovera diversi precedenti di polizia, è stato controllato in contrada Milia, mentre si trovava a bordo di un’autovettura Lancia Y.

Il controllo ed i precedenti

Al momento del controllo dei documenti, i poliziotti si accorgevano che il 27enne era sprovvisto della necessaria patente prevista per la guida del veicolo. Inoltre, attraverso l’esame dei dati memorizzati nell’archivio elettronico consultabile dalle forze di polizia, emergeva che lo stesso giovane era stato già denunciato per la medesima violazione nello scorso mese di agosto. In quella circostanza, gli agenti di polizia avevano rinvenuto all’interno dell’autovettura alcune dosi di sostanza stupefacente. Il giovane ha sostenuto che la droga era per uso personale, e per questo fu segnalato alla prefettura quale assuntore.

La segnalazione

Dalla segnalazione in prefettura scaturiranno delle sanzioni amministrative per la sospensione della patente di guida e del passaporto. Lo stesso giovane, inoltre, verrà invitato a seguire un programma terapeutico predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.

Caso recente a Siracusa

Nei giorni scorsi un giovane di 21 anni ha forzato un posto di blocco della polizia temendo di essere scoperto in quanto era drogato e privo di patente. E’ accaduto in piazza Pantheon, nel cuore di Siracusa, a due passi da corso Gelone, quando una pattuglia delle volanti ha incrociato una macchina, una Fiat Panda, guidata dal ragazzo. Gli agenti avrebbero voluto compiere un controllo ma il conducente ha dato gas al veicolo, provando a scappare e così ne è nato un inseguimento di circa 2 chilometri. Il giovane è stato bloccato in viale Ermocrate, nella zona sud di Siracusa, in prossimità della stazione ferroviaria. Dalle informazioni fornite dalla polizia, il 21enne, che era privo di patente, era in stato di alterazione psico-fisica, in quanto avrebbe assunto sostanze stupefacenti. Per lui è arrivata la denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e sanzionato per possesso di stupefacenti per uso personale, per non essersi fermato all’alt della polizia e per guida senza patente.