In manette un 33enne, stupefacente scoperto in casa

C’era il carrozziere che una volta abbassata la saracinesca faceva lo spacciatore di marijuana. E anche il coetaneo che invece preferiva trafficare con la cocaina. Doppia operazione antidroga nel Catanese finita con due arresti tra città e provincia.

Ad Adrano

Una prima operazione è stata frutto di un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella città di Adrano. La polizia ha arrestato un 33enne residente in città per detenzione illecita, finalizzata allo spaccio, di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Tutto è partito dopo una soffiata arrivata alle orecchie degli agenti che immediatamente facevano partire accertamenti sul 33enne, incensurato. La sua professione era quella di carrozziere ma, evidentemente, anche di spacciatore. I poliziotti lo fermavano mentre viaggiava a bordo di un furgone Ford Transit di sua proprietà ma quella perquisizione dava esito negativo.

La perquisizione a casa

A quel punto, gli agenti proseguivano le investigazioni nell’abitazione del sospettato, dove effettuavano un’altra perquisizione. E questa volta arrivavano i riscontri. Infatti, all’interno di una stanza, venivano rinvenute dodici “stecche” di marijuana, confezionate con della carta “stagnola”, due bilancini di precisione nonché materiale per il confezionamento di altre dosi. Inoltre, all’interno di un ripostiglio del vano sottoscala, i poliziotti rinvenivano un borsone dentro il quale erano contenute 17 confezioni di marijuana. Erano avvolte nel cellophane per un peso totale di 3,9 chili. L’uomo arrestato e la droga è stata sequestrata.

L’arresto a Catania

Un altro arresto della polizia è scattato a Catania è stato arrestato M.R., 45 anni, in flagranza del reato di detenzione, ai fini di illecito spaccio, di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Questa operazione è maturata nell’ambito delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di sostanze stupefacenti. La squadra mobile procedeva al controllo, lungo la circonvallazione di Catania, di un’autovettura sospetta, condotta da un soggetto catanese che procedeva ad elevata velocità.

Il controllo

Il controllo dava riscontro in quanto il conducente del veicolo, una volta resosi conto che aveva la polizia alle calcagna, tentava di sottrarsi al controllo. Addosso trovati due differenti involucri di cocaina, non suddivisa in singole dosi, del peso complessivo di 200 grammi circa. L’uomo arrestato in ragione del considerevole quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta.

Like this: Like Loading...