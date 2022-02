Causa dell’incidente sarebbe stata un “arresto motore”, indagini in corso

Un aeromobile con il solo pilota a bordo è atterrato fuori pista a Catania. Illeso il pilota. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed una ambulanza del 118 ed è stato attivato il piano di emergenza per incidente al di fuori della sede aeroportuale. Dai primi accertamenti sembra che il velivolo, di proprietà dell’Aeroclub di Catania, sia in grado di decollare nuovamente.

Sembra, inoltre, che la gestione dell’emergenza da parte del pilota abbia scongiurato gravi conseguenze. La causa dell’incidente sarebbe stata un ‘arresto motore’ (engine failure) oggetto di una inchiesta dell’autorità aeronautica.

Velivolo sarà sottoposto a verifica

L’inchiesta sull’incidente compete all’Agenzia nazionale sicurezza volo (Anvs). L’aereo, secondo quanto prevedono le norme dell’Enac, è stato smontato e trasportato in aeroporto. Un ‘atterraggio fuori campo prevede la decadenza del ‘certificato di navigabilità’ dell’aeromobile che ora sarà sottoposto ad una verifica completa per la remissione della documentazione necessaria per riprendere il volo.