L’aeroporto di Catania Fontanarossa, resterà chiuso anche per l’intera giornata di oggi, domenica 27 settembre. La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e l’attuale direzione dei venti prevalenti, è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. La chiusura era scattata già nella giornata di ieri e si era prolungata per tutte le 24 ore. Anche oggi, dunque, sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 23:59 ore locali di oggi domenica 27 settembre.

I voli dirottati

A causa dei fenomeni legato all’eruzione dell’Etna, i disagi si stanno prolungando e l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini è costretto a dirottare i voli in altri scali.

Sull’Etna è in vigore l’avviso, emesso dall’Ingv di Catania, per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di quattro.

Nuove ripercussioni dell’attività dell’Etna sull’aeroporto di Catania. La Sac, società di gestione dello scalo “Vincenzo Bellini”, comunica che a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1.

La misura comporta la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo fino alle 16 di oggi, sabato 26 settembre.

Arrivi e partenze sospesi fino alle 23,59

La decisione è stata adottata per garantire la sicurezza delle operazioni aeroportuali in presenza di cenere vulcanica.

Al momento il provvedimento riguarda i voli in arrivo, mentre la situazione resta in costante monitoraggio e potrà essere aggiornata nelle prossime ore in base all’evoluzione dell’attività eruttiva e alla dispersione della cenere.

L’avviso ai passeggeri

SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto. Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi nelle prossime ore e anche se la chiusura è disposta fino a mezzanotte, in caso di miglioramento delle condizioni la decisione potrebbe essere revocata