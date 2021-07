lo sciopero dei controllori di volo

Disagi all’aeroporto di Catania per lo sciopero dei controllori di volo

Centinaia di turisti penalizzati dalla protesta

Tante le testimonianze dei passeggeri

Voli cancellati anche all’aeroporto di Catania per lo sciopero nazionale dei controllori di volo. Lo scalo siciliano è il più importante del Mezzogiorno, come numero di passeggeri, e se il turismo, per la Sicilia, rappresenta una voce importante, un contributo notevole lo fornisce proprio Fontanarossa.

Passeggeri imbufaliti

Centinaia di turisti che sarebbero dovuti tornare a casa dopo una vacanza trascorsa nell’isola non sanno ancora quando potranno salire sul proprio aereo ed il rischio di saltare la giornata di lavoro, con una evidente perdita economica, è piuttosto elevata.

La testimonianza

“Ho dovuto informare la mia famiglia del ritardo, sarei dovuta essere a Milano Malpensa intorno alle 16 – racconta a BlogSicilia una turista veneta – ma dalle poche informazioni in mio possesso il mio aereo dovrebbe partire dopo le 20. Un bel problema perché da casa mia a Malpensa sono 4 ore di auto, dunque i disagi per la mia famiglia sono notevoli, senza contare che, se tutto dovesse andare bene, torneremmo a casa a notte fonda”.

“Altro che solidarietà”

Rabbia anche di una coppia lombarda che ha appena concluso un soggiorno a Noto. “Una vacanza quasi rovinata, non per colpa dei siciliani ma per uno sciopero selvaggio- afferma la coppia – che penalizza solo l’utenza. Se davvero credono che in questo modo si possa solidarizzare con le loro rivendicazioni si sbagliano di grosso. Va bene manifestare ma bloccare tutto il 26 luglio in piena estate e dopo un periodo difficile, a causa della pandemia, significa fregarsene di tutto e pensare solo ai propri interessi”.

Lo sciopero

Lo sciopero dei controllori di volo sta provocando tantissimi disagi e dalle stime del Corriere della Sera, dovrebbero essere almeno 500 i voli cancellati, con conseguenti disagi per oltre 65mila viaggiatori. La protesta dell’Enav e del Centro di controllo d’area di Milano dureranno dalle 8 alle 20. Braccia incrociate anche per il personale di terra della compagnia aerea Emirates e della società Cargo Plus (per 4 ore, dalle 10 alle 14), così come “il personale della società easyJet, dalle 8 alle 20”.