I controlli allo scalo di Catania

Esibiva il passaporto francese falso, in tasca aveva quello regolare. Ancora non è chiaro il perché una donna di nazionalità africana abbia esibito appena sbarcata in Sicilia quel documento farlocco. E’ successo all’aeroporto di Catania. Sono in corso le indagini della Polaria, la polizia di frontiera, per cercare di capire.

Il focus sui passeggeri provenienti da Casablanca

L’episodio è accaduto la notte scorsa. La polizia di frontiera aerea stava effettuando un’attività ordinaria di verifica documentale all’interno dell’aeroporto di Catania. Controllo che si era focalizzato nei confronti dei passeggeri di un volo in arrivo da Casablanca, in Marocco. A conclusione di questi controlli gli agenti hanno arrestato una cittadina straniera di 38 anni. Secondo l’accusa avrebbe esibito un passaporto francese falso. Il documento è risultato falsificato dopo gli accertamenti tecnici effettuati dagli esperti operatori della polizia di Stato.

Salta fuori il passaporto regolare

Durante la successiva perquisizione sulla persona, è stato rinvenuto un passaporto ordinario congolese. La passeggera ha ammesso che il passaporto francese era effettivamente falso. Per questo motivo gli agenti l’hanno arrestata per “possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi”.

L’arresto nell’Ennese

La squadra mobile e l’ufficio immigrazione della questura di Enna aveva arrestato qualche tempo fa un giovane, J.I.K., originario della Guinea. Risultava residente in provincia di Enna ed avrebbe utilizzato un passaporto falso. L’uomo si è presentato allo sportello front office dell’ufficio immigrazione per chiedere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno. Documento che gli era stato rilasciato qualche anno fa per “motivi umanitari”. Ma l’agente della polizia di Stato, nel ricevere l’istanza corredata dal documento d’identità, ha dubitato della genuinità del passaporto esibito. Per questo ha chiesto l’intervento di personale della sezione criminalità straniera della squadra mobile. Dalla verifica i poliziotti si sono resi conto dell’alterazione del documento.

Altro recente caso anche all’aeroporto di Palermo

Di recente sono intervenuti anche i finanzieri di Palermo Punta Raisi ed i funzionari dell’ufficio delle dogane. Hanno sottoposto a controllo radiogeno il bagaglio di un cittadino del Gambia proveniente dal Senegal. Riscontrate anomalie nell’immagine, hanno proceduto all’apertura del bagaglio rinvenendovi numerose paia di ciabatte in plastica palesemente contraffatti. All’interno anche due passaporti intestati ad altrettanti soggetti di nazionalità Gambiana che, da un’attenta verifica, sono risultati contraffatti. Le fiamme gialle hanno quindi arrestato il passeggero per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio e importazione di merce recante marchi o segni distintivi falsi.