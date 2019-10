Andrea Camplone non è più l’allenatore del Catania. Il divorzio è stato ufficializzato dalla società etnea in un comunicato nel quale l’allenatore pescarese è stato sollevato dall’incarico insieme con gli altri componenti dello staff: l’allenatore in seconda Maurizio Giovanni Tacchi e quello dei portieri Marco Onesti. Camplone si congeda dopo il 5-0 subito in trasferta con la Vibonese.

Il suo bilancio personale sulla panchina catanese è di cinque vittorie e altrettante sconfitte in campionato, sei successi e sei sconfitte se si include la Coppa Italia. Il primo allenamento settimanale in vista della sfida di mercoledì contro il Bisceglie è stato diretto da Orazio Russo, tecnico delle giovanili al quale è stato affidato provvisoriamente il gruppo. Con lui, torna nello staff della prima squadra l’allenatore dei portieri Marco Onorati.

Adesso la dirigenza rossazzurra lavora per individuare l’erede di Camplone. Il favorito è Cristiano Lucarelli, già alla guida degli etnei nella stagione 2017-2018 e sondato dal club dopo il tracollo con la Vibonese.