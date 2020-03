trasportato al carcere Piazza Lanza

Gli agenti delle Volanti di Catania hanno arrestato Orazio Privitera, 42 anni, accusato dell’incendio di un monolocale. A chiamare i soccorritori stato il fratello dell’uomo che si trovava agli arresti domiciliari.

L’uomo è stato sorpreso dal fratello in stato confusionale ancora con l’accendino in mano poi è fuggito. I poliziotti, quindi, si sono messi alla ricerca del piromane che è stato rintracciato poco in una via vicina, in evidente stato di agitazione e con in mano un accendino, accanto a dei cassonetti della spazzatura in fiamme. L’uomo è stato arrestato e trasportato al carcere Piazza Lanza.