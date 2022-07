Arma clandestina e droga in casa di un giovane, sequestro di carabinieri e squadrone eliportato

27/07/2022

I carabinieri del nucleo operativo di Paternò insieme a quelli dello squadrone eliportato cacciatori di “Sicilia” hanno arrestato un 28enne di Biancavilla accusato di detenzione di arma clandestina, munizioni, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno eseguito una perquisizione d’iniziativa a casa del giovane e dopo un’approfondita ispezione dei luoghi sono riusciti a rinvenire, nascosto sotto un asse di legno dietro la sua abitazione, un fucile da caccia calibro 12 con matricola abrasa, con canna e calciolo tagliati e 5 munizioni dello stesso calibro.

Anche droga

All’interno della stessa abitazione venivano anche rinvenuti 10 grammi di sostanza stupefacenti del tipo marijuana, con tre bilancini di precisione e un coltello a serramanico di circa 20 centimetri. In particolare, il fucile sequestrato nei prossimi giorni sarà inviato agli esperti del Ris di Messina per essere sottoposto a specifici esami tecnico-balistici che potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in occasioni antecedenti il sequestro. Il 28enne è stato rinchiuso nella casa circondariale di Catania Piazza Lanza in attesa di convalida dell’autorità giudiziaria.

L’altro blitz nel Trapanese

Un altro blitz alla ricerca di armi e droga è stato portato avanti nei giorni scorsi nel quartiere popolare Amabilina di Marsala. Gli agenti della squadra mobile della questura di Trapani e del commissariato di pubblica sicurezza di Marsala hanno passato al setaccio alcune palazzine della contrada situata alla periferia della cittadina lilibetana. Perquisizioni in diverse abitazioni e in numerosi box, spesso utilizzati per stoccare stupefacenti e armi. Trovati quasi 3 chili di stupefacenti, due pistole e varie munizioni.

Il supporto alle operazioni

A supporto delle operazioni, i reparti prevenzione crimine della Sicilia occidentale e della Campania, oltre al personale del reparto mobile di Palermo ed alle unità cinofile. Per un controllo della zona dall’alto, anche un elicottero del reparto volo di Palermo, che ha garantito la sicurezza degli operatori impegnati nelle delicate operazioni di perquisizione. Al termine delle attività sono stati sequestrati 370 grammi di cocaina, più di due chilogrammi di marijuana, due pistole e numerose munizioni di vario calibro.