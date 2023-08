I carabinieri hanno bloccato subito un 31enne

A Catania beccato uno spacca vetrine che aveva appena rubato l’incasso in un negozio. Un colpo da appena 155 euro subito risolto dai carabinieri che erano intervenuti tempestivamente, Nella strada per raggiungere l’attività commerciale avevano notato un sospetto, tanto da fermarlo immediatamente. Grazie poi all’immediata visione delle immagini di videosorveglianza è stato subito incastrato. A finire in manette un 31enne per “furto aggravato”.

La segnalazione dalla centrale operativa

Ad intervenire una pattuglia dei carabinieri nel cuore della notte in seguito alla richiesta arrivata dalla centrale operativa. Il possibile furto era stato segnalato in via Pietro Mascagni ai danni di una nota attività commerciale. Nella circostanza i militari, lungo il tragitto per recarsi sul posto, hanno da subito iniziato a scandagliare le possibili vie di fuga del ladro. Hanno quindi rivolto la propria attenzione su un soggetto che si stava cercando di allontanare dalla zona con fare sospetto. Bloccato l’uomo, sono quindi stati immediatamente avviati gli opportuni accertamenti.

L’analisi delle telecamere

Tra le attività investigative portate avanti quella dell’analisi delle immagini tratte dagli impianti di videosorveglianza. La loro visione ha permesso di accertare come l’uomo appena fermato avesse effettivamente commesso poco prima il furto all’interno dell’esercizio pubblico. Nello specifico, il 31enne, dopo aver rotto la vetrina a calci, si era introdotto all’interno del locale. Si era dileguato dopo aver rubato l’incasso della giornata, pari a 155 euro. Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato arrestato. Il Gip del tribunale ha convalidato e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Altro raid ad esercizio commerciale

In queste ore altro episodio di cronaca che ha colpito un altro esercizio commerciale nel catanese. Un pregiudicato finisce in manette perché sfascia la tabaccheria dopo aver pretesto (e non ottenuto) dal suo titolare 5 euro. I carabinieri della stazione di Riposto hanno arrestato in flagranza un 60enne di Giarre accusato di tentata estorsione e danneggiamento.

