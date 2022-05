E’ stata avvicinata a Catania da un 56enne con una scusa

Si avvicina con una scusa, riempie la giovane studentessa di complimenti e all’improvviso la afferra compiendo atti di violenza sessuale. A finire in manette un uomo di 56 anni. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi a Catania, l’operazione è stata portata a termine su delega della Procura distrettuale di Catania. Gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania.

L’identificazione

Al presunto molestatore si è arrivati in seguito alla denuncia della giovane vittima che è riuscita a tracciare un identikit dell’orco al punto da riuscire a identificarlo. Oltretutto si tratta di una persona che già in passato aveva avuto simili guai con la giustizia. La ragazza era stata avvicinata con una scusa banale, poi il 56enne ha saputo fingere benissimo mostrandosi oltre che un abile adulatore anche bravo nel raccontare una serie di bugie. Tutti aspetti che hanno finito per trarre in inganno la vittima che in un attimo si è ritrovata le mani addosso con la forza bruta.

L’approccio e le bugie

A far scattare le indagini era stata la denuncia presentata proprio al commissariato Borgo Ognina da una giovane studentessa universitaria, la quale, mentre faceva rientro a casa a piedi nelle ore serali, veniva fermata, con la scusa di un’informazione stradale, da un uomo a bordo di una Mercedes. L’uomo, spacciandosi per fisioterapista, proponeva alla ragazza una seduta di fisioterapia, adulandola con complimenti vari quando, ad un tratto, con un movimento repentino, le cingeva la schiena in modo che non potesse divincolarsi e la costringeva a subire atti sessuali.

La tempestività dell’indagine

Considerata la gravità dei fatti, gli investigatori avviavano tempestive indagini mirate anzitutto all’identificazione dell’autore delle presunte violenze, analizzando scrupolosamente tutti gli elementi forniti dalla vittima e tracciando un identikit del molestatore. Questa attività consentiva in breve tempo di individuare il probabile autore della violenza sessuale che in passato si era reso responsabile di altri episodi di analoga natura.