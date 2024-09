Un giovane di 24 anni di origini gambiane è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania, nel quartiere San Berillo, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato. L’uomo, alla vista degli agenti, si è dato ad una rocambolesca fuga tra i vicoli del quartiere, terminata con un impatto contro uno scooter della Polizia.

Attività di controllo nel quartiere San Berillo

L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio da parte della sezione investigativa “Criminalità Straniera e Prostituzione” della Squadra Mobile della Questura di Catania. Gli agenti erano impegnati in attività di prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere San Berillo, noto per essere frequentato da numerosi cittadini stranieri, alcuni dei quali dediti a questa attività illecita.

La fuga e l’arresto

Durante il servizio, gli agenti hanno notato il giovane aggirarsi in modo sospetto in piazza Turi Ferro. Alla vista della Polizia, l’uomo ha accelerato il passo, insospettendo ulteriormente gli agenti che si sono avvicinati per procedere ad un controllo. Il 24enne ha tentato la fuga tra i vicoli del quartiere, ma è stato raggiunto e bloccato dopo aver urtato volontariamente contro il paravento di uno scooter della Polizia.

Droga e denaro contante sequestrati

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire all’interno del marsupio del giovane un panetto di hashish, parzialmente frazionato, del peso complessivo di circa 65 grammi, e la somma in contanti di 485 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato e, dopo le formalità di rito, condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Like this: Like Loading...