Tragedia sfiorata a Paternò, in provincia di Catania, dove una bambina di soli 4 anni è stata aggredita e gravemente ferita da un pitbull all’interno di un appartamento. Stando alle prime ricostruzioni, la piccola si trovava in casa quando il cane, di proprietà della famiglia, l’ha improvvisamente attaccata.

L’intervento eroico della zia

Le urla disperate della bimba hanno attirato l’attenzione della zia che, accorsa in suo aiuto, si è gettata sul pitbull per strappare via la nipote dalla sua furia. Nella colluttazione sia la donna che la piccola hanno riportato ferite, la bambina in modo particolarmente grave.

Bimba e zia in ospedale

È stato lanciato subito l’allarme e sul posto è giunta rapidamente un’ambulanza che ha prestato i primi soccorsi alle due ferite, trasportandole d’urgenza all’ospedale Garibaldi di Nesima. Qui i medici hanno riscontrato nella bambina profonde lesioni per le quali è stato necessario il ricovero presso il reparto di chirurgia pediatrica.

Indagini in corso

Nel frattempo sono intervenuti anche gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Si indaga sulle cause che possano aver scatenato tale aggressività nel cane nei confronti della piccola.

Il bimbo di Termini

Un bimbo è stato azzannato da due cani a Termini Imerese. L’aggressione è avvenuta in via Navarra. I due grossi animali si sono avventati contro il volto del piccolo. Per sua fortuna è intervenuto un residente che è riuscito a mettere in salvo il bimbo e allontanare le due furie che si sono avventate contro.

Il piccolo è stato portato prima all’ospedale Cimino di Termini Imerese e poi all’ospedale dei Bambini. Sono intervenuti gli agenti della polizia e quelli della municipale.

Uomo aggredito al volto dal suo pit bull in ospedale in gravi condizioni

A fine marzo un uomo di 70 anni è stato aggredito al volto dal suo pitbull in via Montagnoli a Belmonte Mezzagno (Palermo). Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso l’anziano e portato in ospedale a Palermo con profonde ferite al volto. I veterinari dell’Asp hanno preso in consegna il cane per eseguire i controlli e tenerlo in osservazione. I carabinieri della compagnia di Misilmeri stanno cercando di ricostruire quanto successo e il motivo dell’aggressione del cane al suo padrone. Gli agenti della polizia municipale hanno eseguito i controlli sul microchip.