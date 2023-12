Portato via l’intero Postamat

A Catania si torna a prendere i mira i bancomat delle Poste Italiane. E’ accaduto questa notte nella zona di Nesima, in via Pacinotti. Non è la prima volta che un gruppo di criminali organizzati ruba l’intera cassa dello sportello utilizzando un escavatore.

Entrati in azione nella notte

Anche questa notte il modus operandi è identico a quello utilizzato le altre volte. Con l’escavatore si è andati a scardinare letteralmente il bancomat all’ufficio delle Poste della zona. Ad intervenire i carabinieri che hanno avviato le indagini. Si sta provando a individuare gli autori controllando le telecamere di videosorveglianza della zona.

Tanti episodi similari

Sono numerosi gli episodi di questo tipo che si stanno susseguendo in Sicilia con i bancomat sradicati con l’escavatore, e non solo ai danni delle Poste. E’ accaduto anche nei confronti di distributori di benzina, di sigarette e di banche. Nel maggio scorso uno sportello della filiale Unicredit di Francofonte, nel Siracusano, è stato sradicato con un escavatore. Anche in questo caso i carabinieri hanno in mano i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per provare a risalire agli autori del furto. A quanto pare, avrebbe agito una banda che avrebbe rubato quel mezzo usato per portare via il bancomat per poi scappare a bordo di altri mezzi nella loro disponibilità. Un modus operandi visto in altre circostanze, nella zona nord del Siracusano, ed in molto di questi casi dietro c’erano dei ladri originari di Catania.

Il processo ad una banda

Una banda catanese, negli anni scorsi, è finita sotto processo per furti agli sportelli bancomat degli uffici postali ed istituti di credito nella provincia di Siracusa. Vennero presi d’assalto con gli escavatori nel periodo compreso tra il maggio ed il novembre del 2016: al Credito Siciliano ed alla Banca agricola popolare di Ragusa di Francofonte; all’Unicredit ed alla Banca agricola popolare di Ragusa di Vizzini ed all’ufficio postale di Villasmundo.

