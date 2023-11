Portata via la cassa del self service

Un banda di rapinatori in azione con un escavatore a Catania. Hanno preso di mira la notte scorsa una stazione di servizio di via don Minzoni a San Giovanni Galermo. Con un escavatore hanno letteralmente sradicato dal suolo la cassa del self service ed è stata portata via. Indaga la polizia per riuscire a rintracciare gli autori. L’impressione è che si tratti di un’organizzazione di professionisti.

Le strade bloccate

La banda avrebbe agito con estrema velocità. Ma prima di tutto ha bloccato con diverse auto rubate diverse strade circostanti. I mezzi sono stati messi di traverso nelle varie arterie nelle vicinanze della stazione di servizio. L’obiettivo evidentemente era quello di intralciare eventuali mezzi delle forze dell’ordine che avrebbero avuto difficoltà ad intervenire. La polizia adesso sta cercando telecamere di videosorveglianza in zona con l’obiettivo di individuare gli autori.

Il raid nel Siracusano

L’utilizzo degli escavatori per questo tipo di scorribande è sempre più un metodo utilizzato dai criminali. Una recente incursione fu ai danni di uno sportello bancomat della filiale Unicredit di Francofonte, nel Siracusano, che venne sradicato con un escavatore. Sull’episodio ci sono le indagini dei carabinieri che hanno acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per provare a risalire agli autori del furto. Ad avere agito una banda che avrebbe rubato quel mezzo usato per portare via il bancomat per poi scappare a bordo di altri veicoli nella loro disponibilità. Un modus operandi visto in altre circostanze, nella zona nord del Siracusano, ed in molto di questi casi dietro c’erano dei ladri originari di Catania.

Sventato furto di escavatore

Nelle scorse settimane un analogo raid criminale è stato sventato dai carabinieri della “Squadra Lupi” del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania. Ad essere stato arrestato un 23enne catanese, con precedenti, nella flagranza del reato di rapina in concorso aggravata dall’uso delle armi. I carabinieri intervennero in seguito ad una segnalazione di una rapina in corso all’interno del deposito automezzi di un’azienda edile, nella frazione Belsito di Misterbianco. Il titolare dell’azienda stessa sorprese all’interno del piazzale 5 individui intenti a caricare un escavatore su un furgone Iveco Daily cassonato ma fu costretto ad andare via dopo essere stato minacciato con una pistola puntata addosso. Dopo un inseguimento i “Lupi” riuscirono a bloccare il furgone in fuga con all’interno l’escavatore appena rubato. Alla guida proprio il giovane.

