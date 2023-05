caccia ad una banda

Uno sportello bancomat della filiale Unicredit di Francofonte è stato sradicato con un escavatore. E’ accaduto ieri ed ora sull’episodio ci sono le indagini dei carabinieri che hanno in mano i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per provare a risalire agli autori del furto.

Mezzo rubato

A quanto pare, avrebbe agito una banda che avrebbe rubato quel mezzo usato per portare via il bancomat per poi scappare a bordo di altri mezzi nella loro disponibilità. Un modus operandi visto in altre circostanze, nella zona nord del Siracusano, ed in molto di questi casi dietro c’erano dei ladri originari di Catania.

Il processo ad una banda

Una banda catanese, negli anni scorsi, è finita sotto processo per furti agli sportelli bancomat degli uffici postali ed istituti di credito nella provincia di Siracusa presi d’assalto con gli escavatori nel periodo compreso tra il maggio ed il novembre del 2016: al Credito Siciliano ed alla Banca agricola popolare di Ragusa di Francofonte; all’Unicredit ed alla Banca agricola popolare di Ragusa di Vizzini ed all’ufficio postale di Villasmundo.

Il modus operandi

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i componenti della banda, per finanziare i loro colpi, si autotassavano e sceglievano gli obiettivi, che venivano raggiunti tra le 3 e le 3.30 del mattino. Nella versione dell’accusa, gli indagati, dopo aver individuato l’istituto da assaltare, predisponevano dei sopralluoghi che servivano per calcolare le distanze fra l’obiettivo e le caserme dei carabinieri ed eventuali tempi impiegati dai militari per raggiungere il luogo dopo aver ricevuto l’allarme.

Ed ancora per individuare le vie di fuga ed i luoghi in cui nascondere sia le auto da utilizzare sia i mezzi pesanti su cui erano caricati gli escavatori da utilizzare per il colpo. Sono state le telecamere di sicurezza delle zone in cui avrebbero agito gli indagati a consentire ai carabinieri del comando provinciale di Siracusa e della Compagnia di Augusta