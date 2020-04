I fatti a Librino

Il personale del Commissariato Librino (Ct) ha effettuato controlli straordinari nel quartiere, volti a contenere il rischio da contagio Covid-19. Sono state acquisite numerose autocertificazioni e sono state elevate 43 sanzioni.

In via Zia Lisa è stata fermata un’autovettura il cui conducente che si trovava a bordo di un’auto con i figli minori e la moglie, era alla guida senza essere titolare di patente per non averla mai conseguita. Il veicolo è stato sequestrato e trasportato con il carro attrezzi in un luogo di custodia giudiziale. Due giorni prima all’uomo era stata sequestrata un’altra auto e sempre per la guida senza patente.

Durante il controllo, l’uomo ha iniziato a inveire contro i poliziotti ma a nulla è valsa la protesta, l’auto è stata sequestrata.