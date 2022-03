La manette nel catanese ad un uomo di 44 anni

Ruba ruote con tanto di cerchi in lega, viene beccato dai vigilantes e prova a rimontarle ma nel frattempo arrivano i carabinieri e lo denunciano. Non si sono fatti “intenerire” dal ladro che si era pentito solo perché era stato in realtà beccato. E’ accaduto a Belpasso, nel catanese.

La denuncia

I carabinieri della stazione di Belpasso hanno denunciato un 44enne catanese in quanto accusato di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L’intervento dei militari dell’Arma è avvenuto nel pomeriggio in seguito alla segnalazione pervenuta tramite il 112, il numero unico emergenza, da parte di un cittadino che aveva notato strani movimenti nei pressi di un’auto all’interno del parcheggio di un centro commerciale.

L’arrivo sul posto

Sopraggiunti con tempestività nel posteggio che era stato indicato dal cittadino che aveva avanzato la segnalazione, i militari hanno sorpreso l’uomo mentre ancora armeggiava nei pressi di una Fiat Punto. Il 44enne, dopo aver sollevato l’auto con un crick ed averla lasciata su alcuni blocchi di cemento, aveva già smontato le fiammanti ruote con cerchi in lega caricandole poi sulla propria Fiat Punto.

Beccato dalla polizia privata

L’uomo era stato però nel frattempo “pizzicato” da personale addetto alla vigilanza e per questo, avendo intuito le possibili conseguenze, ha pensato bene di porre rimedio al danno adoperandosi frettolosamente nel rimontaggio delle ruote. La gazzella però è giunta sul posto senza dargli il tempo di ultimare l’opera riparatoria, sorprendendolo con gli attrezzi tra le mani sotto gli occhi increduli del proprietario dell’auto nel frattempo anche lui giunto nel parcheggio.

Tanti casi nell’ultimo periodo

Diversi sono i casi che si stanno verificando nell’ultimo periodo di furti alle auto, specie nel catanese. Appena qualche giorno fa la polizia ha arrestato a Catania un giovane per una serie di furti alle auto in una delle zone più centrali della città, spesso al centro delle cronache per episodi di questo genere. L’uomo nello spazio di poco tempo aveva rubato all’interno di ben quattro veicoli. L’arresto è maturato per effetto del capillare controllo operato dalla polizia che da tempo era sulle tracce degli autori di una serie di reati predatori denunciati nelle zone maggiormente frequentate dai giovani catanesi.