L’intervento della Polizia Municipale a Catania ha impedito stamane di allestire un mercatino delle pulci abusivo a circa duecento operatori commerciali abusivi che a San Giuseppe La Rena avevano appena occupato con le merci strada e marciapiedi dell’area nei pressi dell’ex mercato ortofrutticolo.

All’operazione hanno preso parte otto pattuglie, che hanno sequestrato ingenti quantitativi di merce. Non sono mancati momenti di tensione con episodi di resistenza. Molti all’arrivo delle pattuglie sono fuggiti abbandonando la merce. Un operatore abusivo che ha reagito violentemente ai controlli è stato denunciato per resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale.

Altri tre operatori sono stati sanzionati ai sensi della normativa anti Covid-19 con un verbale amministrativo di 400 euro per il mancato utilizzo della mascherina protettiva. L’area è stata poi pulita ed è ancora presidiata con l’ausilio di altre forze dell’ordine.

“Non si può tollerare – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – che si violino le regole più elementari della convivenza civile, tanto più in un momento emergenziale. Si illude chi pensa di poterla fare franca. Agiamo come sempre d’intesa con il prefetto e il questore perché non si possono tollerare atti di spregiudicata sopraffazione facendo tanto danno fanno anche in termini economici e di decoro urbano alla nostra Città”.

“Sia chiaro a tutti – ha concluso – che la Polizia Municipale assicurerà anche nelle prossime settimane, se necessario anche con le altre forze dell’ordine, i servizi di controllo dell’area e le conseguenti attività di repressione delle condotte illegali, al fine di riqualificare la zona e consentire ai residenti la piena fruibilità degli spazi pubblici”.