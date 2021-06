Figlio di un boss uccise la sorella “per onore”, resta in carcere

Terremoto di Santo Stefano del 2018, Attiva Sicilia “Si estendano alla Sicilia benefici legge per Amatrice”

In commissione audizione di Elisa Grande, responsabile del dipartimento nazionale sulla ricostruzione. Il vicepresidente dell'Ars, Angela Foti (Attiva Sicilia) "Non possono esistere regole che valgono per una parte dell’Italia e sono nulla per un’altra parte"....