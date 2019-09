le violenze in presenza dei figli minori

La Polizia di Stato ha arrestato un pluripregiudicato 52enne in esecuzione dell’ordinanza, emessa ieri, dal Tribunale di Caltagirone, con la quale è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con particolare riferimento al domicilio proprio e dei suoi prossimi congiunti e al luogo ove eventualmente esercita attività lavorativa.

In particolare, l’uomo nel corso del tempo ha ripetutamente maltrattato la convivente, sottoponendola ad atti di violenza fisica e psicologica costringendola, infine, ad allontanarsi dalla propria abitazione, dopo un’aggressione fisica avvenuta pochi giorni fa, alla presenza dei figli minori della donna, procurandole una lesione dalla quale ne derivava una malattia.

Pertanto, tenuto conto che nel caso in questione ricorrono i fattori che segnalano la sussistenza del rischio di recidiva, quello della presenza di gravi minacce omicide nonché l’escalation della violenza tramutatasi da verbale in fisica, la locale Procura della Repubblica, ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale, segnatamente dal Giudice per le indagini preliminari, l’emissione della ordinanza, eseguita dagli uomini del Commissariato Distaccato di pubblica sicurezza di Caltagirone.