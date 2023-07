A perdere la vita un 29enne, grave il passeggero

Un 29enne, Fabrizio Cavallaro, originario di Belpasso, è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto in piazza Galatea a Catania. L’uomo era su una moto che, per cause in corso di accertamento, è finita sull’asfalto vicino a una rotatoria.

Grave un 18enne

Con lui c’era un 18enne che è rimasto ferito gravemente e che è ricoverato con la prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Sul posto per i rilievi e le indagini sono intervenuti i vigili urbani.

Altro centauro morto nel Messinese

Un altro motociclista è morto nei giorni scorsi nel Messinese, allungando la lista nera delle vittime delle strade siciliane. Anche in questo caso ha perso il controllo della moto che stava conducendo. A perdere la vita un turista australiano di 25 anni. L’impatto è avvenuto a Taormina in via Garipoli, nei pressi del parcheggio Lumbi. Stando ad una prima ricostruzione è andato a schiantarsi, mentre procedeva a bordo di uno scooter, contro il pilastro di una galleria paramassi. Per il giovane non c’è stato nulla da fare. I rilievi per accertare le cause dell’incidente condotti degli agenti di polizia, coordinati dal vice questore Maurizio Lento.

Altra tragedia nella notte a Palermo

Un’altra tragedia ha scosso la Sicilia in questi giorni. Un giovane è morto carbonizzato dentro la sua auto dopo averne perso il controllo ed essere uscito fuori strada. È successo in viale Diana, nei pressi delle scuderie reali. La vittima è stata identificata in Gabriele Naccari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato fino all’alba per domare l’incendio dell’autovettura che rischiava di arrecare danno anche al parco della Favorita. Solo dopo averlo spento hanno potuto constatare che nella vettura c’era un ragazzo che è morto carbonizzato. L’incidente è avvenuto intorno alle due di notte. L’auto stava percorrendo la strada del parco in direzione Mondello. Il giovane ha perso il controllo della sua vettura, un’Alfa Mito. La corsa della macchina è terminata fuori strada, contro un albero.

