Ha perso l’equilibrio da un’altezza di 4 metri

Lotta tra la vita e la morte un uomo nel catanese, coinvolto in un incidente nel terreno agricolo di sua proprietà. E’ caduto mentre raccoglieva le olive da un’altezza di circa 4 metri. Da capire ancora la dinamica dei fatti con precisione. Fatto sta che la vittima dell’incidente è scivolato all’indietro ed avrebbe battuto la testa sul terreno con violenza. Ha perso conoscenza ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Marco di Catania.

Le prime informazioni

Stando alla prima sommaria ricostruzione l’uomo, un 80enne, stava lavorando nel suo terreno per la tradizionale raccolta delle olive in via Berlinguer, a Scordia. Ad un certo punto avrebbe perso l’equilibrio, per cause ancora in c0porso di accertamento. Nel cadere all’indietro, da circa 4 metri di altezza, ha colpito il terreno con la nuca con violenza. E’ stata la moglie a lanciare l’allarme. Sul posto l’ambulanza ed i vigili del fuoco.

Nel Ragusano altro incidente

Nella Sicilia orientale nei giorni scorsi si è verificato un altro episodio simile con epilogo tragico. Un uomo di 73 anni è caduto da un albero ed è morto infilzato da un pezzo di ferro conficcato nel terreno. E’ accaduto in un podere di contrada Arizza, tra Donnalucata e Cava d’Aliga, nel comune di Scicli, nel ragusano. La vittima era impegnata nella raccolta delle olive. Il pensionato, stando alle prime ricostruzioni del fatto, era su un albero quando ha perso l’equilibrio ed è caduto rimanendo infilzato su un tondino di ferro. A soccorrerlo la moglie, che ha chiamato l’ambulanza del 118, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri.

Altra tragedia

Sempre la provincia Ragusana in questi giorni è stata investita da un’altra tragedia. E’ infatti morto il 10 ottobre scorso giovane rimasto coinvolto tre giorni prima in un incidente domestico avvenuto all’interno di un immobile a Ragusa. Matteo Battaglia, 22 anni, non ce l’ha fatta e dopo 3 giorni di agonia il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale Garibaldi di Catania dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Una comunità sotto shock per quanto accaduto ma soprattutto incredula per la dinamica dei fatti. Rispetto alle iniziali informazioni circolate la dinamica è stata meglio ricostruita dalla polizia, intervenuta sul posto dopo la segnalazione dell’incidente.

