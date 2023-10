Si presume fosse morto da giorni

Il cadavere di un uomo di 50 anni è stato trovato all’interno della sua casa a Caltagirone, nel catanese, in via Scollo. Alla polizia avanzate delle segnalazioni sul fatto che da tempo l’uomo non si facesse più vedere in giro. Inoltre dall’immobile proveniva un sospetto fetore. Questo ha fatto scattare della verifiche da parte della polizia.

I rilievi della scientifica

Sul posto oltre agli agenti anche i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. La morte risalirebbe a qualche giorno addietro. La scientifica ha setacciato l’immobile per rivelare eventuali tracce. Si potrebbe trattare di un decesso per morte naturale, dovuta a qualche malore.

Ad agosto nel Palermitano

Macabre scoperte che non sono per nulla isolate in Sicilia. Nell’agosto scorso un uomo di 67 anni, Carmelo Gatto, venne trovato morto in casa a Caccamo, nel Palermitano. Intervennero i vigili del fuoco chiamati dai familiari. L’uomo si trovava in casa nell’abitazione in via Porta Euracea. Sul posto anche i carabinieri. Nell’abitazione non venne trovato nessun segno di effrazione. I sanitari del 118 constatarono il decesso del 67enne, il medico legale effettuò l’ispezione non rilevando segni di violenza sul corpo. Quindi il responso fu quello della morte per cause naturali. La salma venne subito restituita ai familiari.

La tragedia a Isola delle Femmine

Sempre ad agosto nel Palermitano si consumò un’altra tragedia. Una giovane venne trovata morta nella sua casa a Isola delle Femmine. La terribile scoperta fatta dai familiari appena rientrati nell’abitazione. La ragazza si sarebbe tolta la vita. I sanitari non riuscirono a far altro se non constatare il decesso della 26enne. Secondo quanto venne raccontato dai carabinieri dai familiari della vittima erano appena rientrati a casa e trovarono il corpo senza vita della giovane. Tutti in stato di shock e in lacrime raccontarono la tragedia. Vennero anche sentiti dai militari dell’Arma per provare a capire i motivi che avrebbero spinto la ragazza a farla finita.

Like this: Like Loading...