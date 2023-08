Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Un uomo di 67 anni, Carmelo Gatto, trovato morto in casa a Termini Imerese, nel Palermitano. Sono intervenuti i vigili del fuoco chiamati dai familiari. L’uomo si trovava in casa nell’abitazione in via Porta Euracea. Sul posto anche i carabinieri.

Le indagini

Nell’abitazione non è stato trovato nessun segno di effrazione. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso del 67enne, il medico legale ha effettuato invece l’ispezione non rilevando segni di violenza. Quindi il responso è quello della morte per cause naturali. La salma restituita ai familiari per celebrare i funerali.

La tragedia a Isola delle Femmine

Nei giorni scorsi altra tragedia sempre nel Palermitano. Una giovane trovata morta nella sua casa a Isola delle Femmine. La terribile scoperta fatta dai familiari appena rientrati nell’abitazione. Immediatamente è stato lanciato l’allarme al 118 e alle forze dell’ordine ma per la ragazza non c’era più nulla da fare, il suo cuore aveva già cessato di battere. Pare che si sia tolta la vita, accertamenti in corso da parte dei carabinieri. Sul posto in pochi minuti è giunta un’ambulanza del 118.

I sanitari però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 26enne. Secondo quanto raccontati dai familiari della vittima erano appena rientrati a casa ed hanno trovato il corpo senza vita della giovane. Tutti in stato di shock e in lacrime hanno raccontato la tragedia. Sono stati anche sentiti dai militari dell’Arma per provare a capire i motivi che avrebbe spinto la ragazza a farla finita.

Altro cadavere nel Siracusano

Un’altra donna di 40 anni, residente a Rosolini nel Siracusano, è stata trovata senza vita tre giorni fa nella sua abitazione. Sulla vicenda, i carabinieri hanno avviato le indagini per provare a risalire alle cause del decesso: hanno passato al setaccio l’appartamento in cerca di indizi mentre il medico legale avrebbe eseguito l’ispezione cadaverica. Stando ad alcune fonti investigative, sarebbe improbabile un decesso legato ad un episodio cruento, una lite o una rapina finita in tragedia. Emergerebbe un’altra ipotesi, che la vita della donna possa essere stata stroncata da una overdose di droga. Serviranno, però, altri accertamenti per avallare questa tesi, fatto sta che gli inquirenti sono al lavoro sul caso.

