è di origini siciliane

Il Tenente Francesca Zerbito ha assunto da ieri il comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Acireale, dando il cambio al Capitano Laura Boerner, ora destinata a ricoprire un importante incarico al Nucleo di polizia economico finanziaria di Milano.

Di origine siciliana, il Tenente Zerbito, laureata in Giurisprudenza, arriva in Sicilia al termine di una prestigiosa esperienza operativa maturata a Firenze, al comando di una Sezione Operativa del 2° Nucleo Operativo Metropolitano. In precedenza ha prestato servizio presso il Nucleo P.E.F. di Genova.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Raffaele d’Angelo ha formulato i migliori auguri di buon lavoro al Tenente Zerbito, sottolineando come sotto la guida del Capitano Boerner il reparto acese delle Fiamme Gialle abbia raggiunto importantissimi risultati operativi.