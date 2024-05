L'impatto durante la notte nella frazione acese di Mangano

Sangue sulle strade etnee. Nuovo incidente mortale ha funestato un comune del Catanese. Nella tarda serata di ieri, attorno alle 23.30, nella frazione acese di Mangano, un motociclista ha perso la vita. Si chiamava E. R., ed era nato nel 1993. Il giovane era di Acireale ed è deceduto a seguito di un incidente sulla cui dinamica ci sono indagini ed accertamenti.

Secondo quanto è stato possibile apprendere il centauro a bordo della sua Honda Cbr 600, sulla statale 114, nel tratto di Mangano avrebbe perso il controllo della propria moto impattando violentemente contro una autovettura Hyundai e di rimbalzo poi si sarebbe schiantato contro una Golf Wolkswagen.

Morte sul colpo

Il ragazzo indossava regolarmente il casco ma questo non sarebbe bastato. Dai primi dettagli si apprende il giovane sarebbe morto sul colpo.

Carabinieri e 118 sul posto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Acireale e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 31enne.

Aperto un fascicolo sull’accaduto da parte del magistrato di turno, mentre il medico legale ha effettuato una prima ispezione cadaverica. Il tratto della statale è stato riaperto al traffico solo intorno alle 6 di stamani.

Incidente mortale nel Siracusano, Porsche travolge un ciclista

Sono tante, troppe, però, le tragedie della strada in Sicilia. Pochi giorni fa, un uomo di 63 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla Rosolini-Pachino, nel Siracusano. Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri e della Polizia municipale di Rosolini la vittima, di origine tunisina, era in sella alla sua bicicletta quando, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, è stato investito da una macchina, una Porche, alla cui guida c’era un giovane residente a Rosolini.

L’impatto non ha dato scampo alla vittima, che viveva ad Ispica, nel Ragusano, morta nel volgere di pochi minuti. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale, i mezzi sono stati posti sotto sequestro.