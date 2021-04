Un progetto ambizioso

In Via Etnea a Catania arriva Miniso

Il brand fondato in Giappone apre il primo store del Sud

Previste assunzioni per lo store inaugurato a Catania

Il brand Miniso giapponese sbarca in Sicilia e apre uno store a Catania confermando che la Sicilia è vista con strategicità per gli investimenti dei brand più prestigiosi del globo. Così arriva sull’Isola il rivenditore di prodotti lifestyle d’ispirazione giapponese. Il punto vendita in via Etnea.

Un progetto ambizioso

Il brand trae ispirazione dal Giappone e offre prodotti per la casa, per curare al minimo dettaglio un arredamento dal design innovativo, o dai gadget ma anche articoli di cancelleria, cosmetici e giocattoli. “Sono davvero entusiasta – dice Giuseppe Messina, amministratore delegato della Miniso Sud Italia Srl – dell’imminente espansione nel Meridione d’Italia di Miniso. Si tratta di un progetto straordinariamente ambizioso perché questo brand, molto richiesto all’estero, dopo Roma come secondo polo italiano, ha scelto d’investire su Catania e precisamente su via Etnea.

Inaugurazione il 15 aprile

L’apertura porta nuove assunzioni e al restyling di una delle botteghe più importanti del centro storico catanese. “Dopo la nostra capitale – aggiunge l’Ad -, anche il capoluogo etneo si potenzia come centro internazionale. Puntiamo a creare un collegamento diretto tra la parte orientale della nostra regione con l’oriente del globo”. Il fondatore e CEO Ye Guofu, in soli 7 anni dall’avvio della catena, è riuscito a espandersi in con 4.200 negozi in oltre 80 Paesi e regioni inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Spagna, Emirati Arabi Uniti, India e Messico.

Al via il count-down quindi per l’inaugurazione del 15 aprile a Catania.