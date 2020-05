Catania sarà più sicura, arrivano oltre 200 telecamere nei punti strategici

22/05/2020

L’amministrazione Pogliese punta sulla sicurezza del capoluogo etneo e acquista 213 telecamere di sorveglianza da installare nei punti nevralgici della città. È stata avviata a Catania la gara in modalità semplificata per l’aggiudicazione dei lavori dell’installazione di un complesso sistema di videosorveglianza nei punti strategici dell’area urbana che servirà a reprimere reati e aumentare i livelli di sicurezza. Nel progetto dell’amministrazione comunale, fondamentale è, infatti, l’aumento del grado di sicurezza dei cittadini che verrà garantito nelle zone afferenti e circostanti il centro storico, a vocazione turistica e servizi, aggregazione sociale, istituzionali, parchi cittadini e centri sportivi, aree mercatali e ad alta densità di commercio abusivo, oltre alla tutela del decoro urbano. “Il progetto di installare ben 213 telecamere che contiamo di portare in tempi brevi alla fase attuativa – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – è stato realizzato grazie al salvataggio in extremis del contributo statale di 800 mila euro e all’intervento finanziario del Comune per 300 mila euro, che consente controllare determinate aree, per limitare i fenomeni legati alla microcriminalità diffusa e dunque migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini, anche in relazione alla viabilità attivando finalmente con successo anche le aree ZTL spesso rimaste tali solo carta”. I punti di installazione delle centraline di rete wireless, secondo il progetto del Comune sono complessivamente 32 aree di interesse, ognuna delle quali fornita da più telecamere che arrivano a comporre un network di 213 telecamere in grado di coprire in maniera capillare punti strategici del territorio cittadino. Il sistema di videosorveglianza avrà inoltre l’obiettivo di “integrare” le azioni a carattere sociale e di controllo del territorio da parte degli organi di Polizia, i quali, presso le centrali operative, accederanno alla visualizzazione delle immagini di tutte le telecamere, e presso il Server avverrà la registrazione continua delle stesse riprese televisive.

