Annunciata una seconda data dello spettacolo, per il 14 gennaio

L’evento A modo mio promosso dall’associazione La casa del musicista ha conquistato la città di Catania. In un Teatro Abc sold out da giorni per la tappa del tour il presidente dell’associazione Luciano Fumia ha annunciato la seconda data. E lo ha fatto ringraziando il pubblico presente in sala per la calorosa partecipazione.

A modo mio nuovamente a Catania il 14 gennaio

Queste le sue parole: “Grazie Catania, grazie davvero. Siamo commossi da tanto affetto e ci dispiace, ha affermato Fumia, per tutte le amiche e gli amici che hanno provato ad acquistare un biglietto senza riuscirci. Vedere ogni posto di questo splendido teatro occupato è un risultato che ci ripaga di tutti gli sforzi fatti e ci spinge ad annunciare che torneremo”.

La casa del musicista ha infatti riprogrammato una seconda data al Teatro Abc per venerdì 14 gennaio alle 20.30. I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone. Il ricavato è destinato alla realizzazione della Casa del musicista e della promozione dei giovani talenti siciliani. La formula del tour A modo mio, dunque, convince e raddoppia a Catania.

Cateno De Luca “Soddisfatto per questo risultato”

“Sono soddisfatto – ha affermato Cateno De Luca ambasciatore della Casa del Musicista – per questo risultato. Il mio impegno nella musica e in questo progetto ha lo scopo di dare voce a tanti giovani talenti siciliani che non riescono a trovare spazio. Il talento va valorizzato e sono felice che il mio contributo, o il mio ‘ragliare’ come qualcuno afferma possa contribuire ad aiutare tutti quei giovani che vogliono fare musica e vivere di musica”.

Sulla manifestazione

A modo mio, infatti, vede protagonisti tredici giovani artisti siciliani, selezionati nel corso delle audizioni, che si sono svolte a Messina lo scorso mese di settembre, dalla cantautrice Grazia Di Michele e dal critico musicale Red Ronnie.

Sul palco di Catania selezionate due giovani band

Per la tappa di Catania a salire sul palco tra le giovani proposte selezionate le due band: Bashora e Taurus Void e il cantautore Babele. Sul palco del teatro Abc anche la giovante cantante catanese Ludovica Leotta.

I Peter Pan hanno presentato il loro cd “Stati d’animo”

Testimonial d’eccezione Cateno De Luca insieme alla sua band I Peter Pan hanno presentato il loro cd “Stati d’animo”, una raccolta di dieci brani che sintetizza l’intrecciarsi di accadimenti autobiografici e storie – confessioni che De Luca ha fatto proprie mediante il racconto della gente che si è rivolta a lui per un conforto ed un consiglio nel suo ruolo di sindaco in tutti questi anni.

Chi ha acquistato il biglietto e partecipato all’evento ha ricevuto in omaggio copia del cd. Inoltre, nel corso della serata si è proceduto all’estrazione di un “Catenox”, un inedito ciondolo in argento prodotto appositamente da Giovanni Raspini e altri doni messi in palio dagli sponsor.