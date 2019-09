In tasca una cospicua somma di denaro

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato Mario Rapisarda, di 31 anni, ritenuto responsabile di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

I poliziotti hanno notato il 31enne mentre consegnava un involucro a un cliente in una strada del quartiere Picanello. L’uomo è stato subito fermato e trovato in possesso dell’involucro appena acquistato, contenente eroina, per un peso complessivo di mezzo grammo.

Il pusher ha cercato di allontanarsi a bordo della sua autovettura, speronando il motociclo su cui viaggiavano gli agenti che, comunque, sono riusciti a bloccarlo. In seguito alla perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di una cospicua somma di denaro, in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.