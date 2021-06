Cenere e boati da cratere, ritardi nei voli a Catania

Cresce l’attività sul cratere di sud-est con boati e, soprattutto, fuoriuscita di cenere

Chiusura parziale dello spazio aereo fino alle 9 del mattino del 13 giugno

Ritardi nei voli all’aeroporto Fontanarossa Vincenzo Bellini

Si intensifica ancora l’attività stromboliana sul cratere di sud-est dell’Etna. Boati ma soprattutto la cenere hanno spinto la Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania, alla chiusura di un settore dello spazio aereo fino alle 9 del 13 giugno. Sarà consentito l’arrivo di tre aerei ogni ora, procedura che provocherà inevitabili ritardi nei voli sia in partenza che in arrivo nello scalo di Fontanarossa-Vincenzo Bellini del capoluogo etneo.

Un’intensa attività stromboliana è stata rilevata dall’Ingv del capoluogo etneo che ha anche registrato l’emissione di una nube eruttiva sempre a sud-est. È presente anche un trabocco lavico dal fianco meridionale del cratere di Sud-Est che si propaga in direzione sud-ovest. I fenomeni non sono osservabili per il maltempo.

Attività stromboliana intensificata già nel pomeriggio

L’Ingv-Oe aveva comunicato che dalle telecamere di sorveglianza e da personale in campo si osservava dalle 14.50 circa, un ulteriore incremento dell’attività stromboliana al cratere Sud-Est. In base al modello previsionale la nube eruttiva si disperde in direzione sud-est.

Inoltre si osserva un trabocco lavico dal fianco meridionale del cratere di Sud-Est che si propaga in direzione sud-ovest. L’ampiezza media del tremore vulcanico continua a mostrare la tendenza all’incremento, entro l’intervallo dei valori alti.

Esplosioni da cratere Stromboli

Il cratere di Stromboli continua a regalare spettacolo con i lanci di lapilli incandescenti e la fuoriuscita di lava che finisce anche in mare. La nuova fase dell’attività del vulcano delle Eolie, che si è intensificata ieri pomeriggio, è stata ripresa da una troupe della tv francese TF1. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania, segue l’evolversi dell’attività di spattering con le esplosioni dalle bocche attive nell’area craterica nord.