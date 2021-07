In giro con la pistola pronta a sparare, un arresto a Catania

La polizia ha arrestato un pregiudicato di 27 anni, P.C.C., con l’accusa porto illegale di arma clandestina. I “Falchi” della Squadra Mobile sono intervenuti durante un servizio di repressione dei reati predatori nel rione popolare di San Cristoforo a Catania. Il 27enne è stato notato mentre usciva con un’altra persona da un’abitazione.

Alla vista dei poliziotti ha tentato di scappare

I due, alla vista degli agenti, hanno accelerato il passo cercando di dileguarsi. Ovviamente un atteggiamento che ha insospettito i poliziotti i quali hanno deciso di fermare entrambi e procedere quindi alla perquisizione personale. Proprio durante questa perquisizione veniva rinvenuta nel marsupio di P.C.C. una pistola semiautomatica “Berretta” calibro 7,65 con matricola punzonata con relativo caricatore contenente 6 cartucce dello stesso calibro, con il cane armato e colpo in canna.

Ulteriori ricerca in casa e altra sorpresa

La ricerca degli agenti si è estesa all’interno dell’abitazione da cui i due erano usciti poco prima e anche qui non sono mancate le sorprese. Ad essere stata rinvenuta una cartuccia camiciata calibro 9×21 illegalmente detenuta. Per questi motivi il 27enne è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di piazza Lanza, in attesa della convalida del Gip, mentre il proprietario dell’abitazione, identificato in S.S., anche lui pregiudicato, è stato denunciato per il reato detenzione illegale di munizionamento di arma comune da sparo.