Coltiva la droga sul terrazzo di casa, fermato un 50enne nel Catanese

22/05/2020

I carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati (Ct) in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di minorenni di Catania hanno collocato 3 minorenni, dei quali due sedicenni ed un quindicenne, presso tre diverse comunità della provincia etnea. I tre ragazzi sono ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio in molteplici raid delinquenziali che risalgono tra il mese di dicembre del 2019 ed il marzo di quest’anno. I raid dei tre minori si concentrava sui possessori di motocicli, che rubavano senza sosta rivendendone i componenti. Gli elementi raccolti durante le attività d’indagine svolta dall’Arma di Sant’Agata Li Battiati sono stati quindi compendiate all’Autorità Giudiziaria, che ne ha condiviso gli elementi di colpevolezza con l’emissione del provvedimento. A Vizzini (CT) i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 50 anni per detenzione illecita di droga. L’uomo era stato più volte notato in compagnia di giovani del posto e ieri è stato sottoposto ad una perquisizione. I militari hanno trovato 5 piante di cannabis indica e, in particolare, due appena piantate da 8 centimetri al riparo all’interno dell’abitazione mentre le altre, di altezza già di un metro prendevano sole sul terrazzo di casa. A Maletto, i militari, hanno denunciato un 54enne del posto per furto aggravato. Nel corso di un controllo e con il supporto tecnico di personale della “E-Distribuzione S.p.A.” i militari hanno verificato che l’uomo, in un’abitazione rurale di sua pertinenza sita in Contrada Murata, aveva manomesso il contatore elettrico. In particolare il denunciato avrebbe usufruito del servizio, con danno per il gestore, nel periodo intercorrente dal dicembre del 2014 all’agosto del 2018.

