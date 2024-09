La Commissione per le migrazioni, i rifugiati e gli sfollati dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa alle 17 di mercoledì 18 settembre 2024 si recherà al centro Fami per minori stranieri non accompagnati di via Nuovalucello 21, a Catania. Tra i componenti della delegazione anche la senatrice Sandra Zampa, firmataria della legge che sistematizza l’accoglienza dei minori migranti.

Missione in Sicilia

La Commissione per le migrazioni, i rifugiati e gli sfollati dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa è in Sicilia, in visita conoscitiva, da questa mattina. I delegati saranno in visita oggi a Lampedusa, per spostarsi domani e dopodomani a Catania. Mercoledì 18 settembre, alle 17, si recheranno al centro Fami di prima accoglienza per minori migranti gestito dal Consorzio di Cooperative sociali Il Nodo, in via Nuovalucello.

Composizione della delegazione

La delegazione è composta dal presidente della Commissione, Paul Gavan (Irlanda, Sinistra unitaria europea), e da Birgir Thórarinsson (Islanda, Popolari europei), Nađa Laković (Montenegro, Alleanza democratici e liberali per l’Europa), Paulo Pisco (Portogallo, Socialisti, democratici e verdi), Marco Scurria (Italia, Conservatori europei e Alleanza democratica), e Sandra Zampa (Socialisti, democratici e verdi).

Legge per la protezione dei minori

La senatrice Sandra Zampa, che è anche segretaria del Partito democratico a Palazzo Madama, è stata anche la prima firmataria della proposta di legge – poi diventata legge nel 2017 – sulle “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”. La prima norma, peraltro attualmente in vigore, che “in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità” ha sistematizzato l’accoglienza e la protezione dei minori nelle strutture italiane.

Incontri a Lampedusa

I delegati della Commissione per le migrazioni, i rifugiati e gli sfollati oggi, nell’isola di Lampedusa, incontreranno i rappresentanti locali delle istituzioni (Aeronautica militare, questore e prefetto di Agrigento, comandanti di Carabinieri, Guardia di finanza e Guardia costiera, i referenti di Frontex e dell’Agenzia dell’Unione Europea per l’asilo), delle principali organizzazioni non governative attive nell’arcipelago delle Pelagie, e gli amministratori e le comunità locali.

Incontri a Catania

Nel pomeriggio del 17, poi, arriveranno nel capoluogo etneo, dove sono previsti appuntamenti con la prefetta Maria Carmela Librizzi e il presidente del Tribunale dei minori di Catania Roberto Di Bella. La mattina del 18, la delegazione europea si sposterà all’hotspot di Pozzallo per tornare a Catania nel pomeriggio.

Visita al centro FAMI

All’ombra dell’Etna, alle 17, è prevista la visita al centro Fami (Fondo asilo, migrazione e integrazione) di prima accoglienza del Consorzio di Cooperative Sociali Il Nodo. Il centro Fami di via Nuovalucello 21 ha una capienza massima di 25 ospiti, al momento lontana dall’essere saturata.

Quella al centro Fami di Catania è l’ultima visita della delegazione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. L’indomani, i membri dell’APCE lasceranno la Sicilia. L’Assemblea parlamentare riunisce 306 membri dei parlamenti dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, la principale organizzazione di difesa dei diritti umani nel vecchio continente.

