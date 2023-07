Il presidente EHT Spampinato incontra il Console USA, Tracy Roberts-Pounds

Il Consorzio EHT, guidato da Emanuele Spampinato fa rotta sugli States per attrarre investimenti nel Sud Italia. La strategia è resa possibile dall’integrazione con Harmonic Innovation group e con altre partnership internazionali. “Nei prossimi mesi, EHT intende fare dei suoi asset infrastrutturali, finanziari e di competenze, una delle principali piattaforme per sviluppare coinvestimenti tra Italia e Stati Uniti, partendo dal Sud e dalla Sicilia” – ha sottolineato il Presidente Emanuele Spampinato.

La strategia di EHT è stata presentata a Tracy Roberts-Pounds, Console generale degli Stati Uniti a Napoli, che nei giorni scorsi ha tenuto una visita ufficiale in Sicilia. Il Presidente di EHT, Emanuele Spampinato, ha accolto la diplomatica americana presso la sede della Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia, alla presenza del suo Commissario Straordinario, Antonino Belcuore, e del Commissario Straordinario del Governo della Zona Economica Speciale della Sicilia Orientale, Alessandro Di Graziano. All’incontro ha partecipato anche una delegazione del management del consorzio di imprese nato a Catania, ma che vanta oramai operatività in tutta Italia e negli Stati Uniti.

Con 4.000 addetti, 400 milioni di euro di fatturato aggregato, oltre 25 milioni di euro di progetti di ricerca e 71 imprese aderenti, EHT lancia così ufficialmente il suo programma transatlantico: “L’operazione di integrazione con Harmonic Innovation Group – continua Spampinato – e la partnership con il Transatlantic Innovation Committee, sono parte di un disegno che porterà EHT a divenire un operatore chiave per attrarre investimenti delle imprese hi-tech statunitensi in Italia, con un occhio attento a Sicilia e Calabria, ma anche ad utilizzare il mercato americano come piattaforma per il nostro ‘Make-in-Italy’ più avanzato. La capacità industriale delle nostre aziende, i due acceleratori gemelli di Tiriolo (Catanzaro) e di Catania, uniti ad un veicolo societario USA e ad un Fondo di Investimento Transatlantico che stiamo mettendo a punto, saranno gli strumenti per valorizzare al meglio anche la straordinaria opportunità che deriva dalla gestione, da parte di Harmonic Innovation Group, di InnovIT, l’Italian Innovation and Cultural Hub che il Governo Italiano ha voluto costituire a San Francisco”.

Gli Stati Uniti, da parte loro, guardano agli investimenti industriali in Sicilia con crescente attenzione. In una intervista di pochi giorni fa, la Console Generale Roberts-Pounds ha dichiarato che la Sicilia, e in generale il Sud, siano pieni di opportunità per investimenti strategici da parte di aziende e imprese statunitensi, a partire dalle produzioni delle energie rinnovabili, per finire con i settori maggiormente connessi alla creatività.

Ad ottobre EHT negli States per lanciare i suoi progetti di sviluppo

Nelle prossime settimane, EHT completerà la messa a punto del suo progetto di sviluppo, ponendo un importante accento sulla capacità di attrarre l’interesse di aziende hi-tech statunitensi nei settori del digitale, dell’energia, del cleantech e delle soluzioni dell’aerospazio. Si prevede che il programma possa essere ufficialmente presentato negli Stati Uniti ad ottobre prossimo, nell’ambito delle iniziative previste in collaborazione con il Transatlantic Investment Committee tra Washington e San Francisco.