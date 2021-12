Utilizzato il certificato verde di altre persone

Nuovi controlli a tappeto sui green pass nel catanese da parte dei carabinieri. Sanzioni ai gestori di cinque attività commerciali ed arrivano persino due denunce: qualcuno ha provato a fare il furbetto utilizzando il certificato verde non suo ed è stato smascherato.

L’attività

I carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa e di Randazzo, nell’ambito delle attività finalizzate all’attuazione delle disposizioni per il contenimento del covid19 tuttora in atto, stanno svolgendo molteplici servizi per il controllo della certificazione “green pass”, e per il rispetto dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. I militari di Fontanarossa hanno ispezionato numerose attività commerciali procedendo al controllo dei clienti presenti, sanzionando quindi il gestore di una sala giochi di Misterbianco per omesso controllo del “green pass” al personale, i titolari di un bar di Catania e di un chiosco di Misterbianco per il mancato possesso dello stesso certificato, nonché 4 clienti per mancanza di green pass che è obbligatorio nei luoghi al chiuso.

Le denunce

I militari della compagnia di Randazzo hanno denunciato un 53enne catanese e una 31enne padovana perché ritenuti responsabili del reato di sostituzione di persona. Avevano infatti chiesto il “green pass” a due clienti seduti ad un tavolo dei locali interni di un bar i quali però, con apparente solerzia, hanno esibito la certificazione ai militari. Dopo una veloce verifica i militari hanno però constatato lo stratagemma dei due che avevano loro fornito l’autorizzazione di altre due ignare persone, realmente intestatarie del certificato.

Altro titolare di bar pizzicato

Nel prosieguo del servizio, inoltre, è stato sanzionato il titolare del bar per omessa vigilanza nei confronti dei due clienti denunciati ed inoltre nel corso del servizio altri due soggetti sono stati sanzionati in quanto sprovvisti della certificazione e un altro titolare di un esercizio commerciale per omessa vigilanza nei confronti sempre dei clienti. Complessivamente sono sottoposti a controllo 102 esercizi pubblici e 516 persone.