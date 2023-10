I controlli della polizia nella zona di Castello Ursino

Controlli della polizia nel centro di Catania per fronteggiare l’attività dei parcheggiatori abusivi ed i motociclisti indisciplinati. Nella serata di ieri – giovedì 26 ottobre – una cinquantina di uomini delle volanti della Questura e del Reparto prevenzione criminale della Sicilia orientale, col concorso di unità cinofile della polizia e pattuglie della polizia municipale hanno effettuato dei controlli – con posti di blocco – a piazza Federico di Svevia e nelle sue immediate vicinanze, nella zona del Castello Ursino.

Attività che ha fatto da deterrente rispetto all’invasiva presenza di parcheggiatori abusivi, oltre che di moto e scooter, che spesso accedono all’interno dell’area pedonale della piazza, riuscendo così a garantire la libera fruizione ai soli pedoni.

I controlli, 83 persone identificate, 22 violazioni codice della strada







Nel corso del servizio sono state identificate 83 persone, controllati 39 veicoli ed accertate 22 violazioni di norme del codice della strada, con l’applicazione delle conseguenti sanzioni pecuniarie. Sono stati, inoltre, sequestrati per mancanza di copertura assicurativa, 4 veicoli ed altri 11 sono stati sottoposti a fermo amministrativo, 7 motocicli e ciclomotori perché il conducente non indossava il casco, 4 perché si è accertato che il conducente non aveva mai conseguito la patente oppure gli era stata ritirata.

A settembre altra stretta sui parcheggiatori abusivi a diffusione droga

Lo scorso settembre nell’ambito dell’intensificazione delle attività di prevenzione dei reati disposti dal Comando Provinciale di Catania, i Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, unitamente ai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo – CIO – del 12° Reggimento “Sicilia” e con il supporto della Polizia Locale, hanno messo in atto un articolato servizio coordinato del territorio nei quartieri di “Picanello” e “Ognina”, volto a contrastare l’illegalità diffusa e, in particolare, il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e la diffusione della droga tra i giovani.

In particolare durante il servizio, i militari hanno sorpreso e denunciato a piede libero 2 uomini catanesi di 42 e 31 anni, che pretendevano dagli automobilisti somme di denaro per la “guardiania” della loro auto.

Una vera e propria estorsione in quanto, molti cittadini che si trovavano a circolare in quelle zone, hanno segnalato di essere stati minacciati dai parcheggiatori abusivi circa la possibilità che la loro auto, qualora non avessero pagato il dazio per la sosta, avrebbe potuto subire dei danni o, nel caso peggiore, avrebbe potuto essere rubata.

Le pattuglie di Piazza Dante, della C.I.O. e della Polizia Locale, passarono poi passate al controllo della circolazione stradale. Nella circostanza, su 46 veicoli e 59 persone fermate, vennero state elevate 19 sanzioni al Codice della Strada, sequestrando anche 1 veicolo (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione, guida senza patente, senza cinture e col cellulare in mano), colpendo quelle condotte di guida che sono pericolose per tutti gli utenti della strada.