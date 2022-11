A CATANIA

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania – Squadra Lupi, sono stati impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dei reati connessi agli stupefacenti in zona San Giovanni Galermo, nell’ambito del quale hanno arrestato in flagranza un 51enne pregiudicato catanese per “detenzione ai fini di spaccio di droga”.

L’operazione

Nello specifico, i militari hanno monitorato i movimenti del 51enne che, posizionato sul ciglio della strada in via Capo Passero, prendeva contatti con i conducenti di due distinti veicoli in transito, ai quali effettuava una “cessione” attraverso il finestrino del veicolo. Pertanto, al fine di interrompere la condotta delittuosa di spaccio di droga, i militari sono intervenuti prontamente a fermare il 51enne, che alla loro vista si è dileguato ed ha tentato di trovare rifugio nell’androne di un palazzo. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha consentito tuttavia di bloccare il pusher, che è stato perquisito e trovato in possesso di un marsupio, al cui interno hanno rinvenuto 16 bustine di plastica trasparente chiuse ermeticamente contenenti complessivamente 13 grammi di marijuana, 11 involucri termosaldati contenenti complessivamente 3 grammi di cocaina ed una radio ricetrasmittente, perfettamente funzionante, utilizzata per l’attività di spaccio.

Il 51enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Controllo del territorio, raffica di denunce

Carabinieri delle Stazioni di Palagonia, Scordia, Ramacca e Mineo, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia e con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento “Sicilia”, sono sati impegnati nei giorni scorsi in un servizio a largo raggio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa.

In tale contesto operativo, all’esito delle numerose perquisizioni effettuate nell’ambito dell’attività di controllo, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” “porto d’armi od oggetti atti ad offendere” un 25enne di Caltagirone, già conosciuto alla Forze dell’Ordine, perché trovato in possesso di 3,07 grammi di cocaina e di un coltello a serramanico della lunghezza totale di cm 15 (di cui 7cm lama acuminata).

Sottoposti ad analoghi controllo dai Carabinieri 13 giovani di età compresa tra i 20-24 e i 30 – 45 di varia provenienza sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti e sono stati pertanto segnalati, quali assuntori, alla locale Prefettura.

E’ scattata la denuncia per “guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche” per una 42enne di Caltagirone, che a seguito della sottoposizione all’alcol test è risultata avere un contenuto di alcool nel sangue superiore a 1,5 g/l e per un 22enne di Palagonia per il quale il contenuto di alcool nel sangue è risultato superiore a 0,80 g/l in entrambi i casi superiore a quanto consentito e ciò ha comportato per loro il ritiro della patente di guida.

Un 37enne di Militello in Val di Catania pregiudicato è stato sottoposto a controllo presso la propria abitazione dai Carabinieri che ne hanno riscontrato l’assenza senza autorizzazione ed è stato pertanto denunciato per “violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale”.

Nel territorio del comune di Mineo, in contrada “Cannizzo”, i militari dell’Arma hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per “detenzione abusiva di armi e munizioni” un intero nucleo familiare composto da una 48enne percettrice di reddito di cittadinanza, una 28enne, un 21enne poiché all’interno dell’abitazione sono stati trovati in possesso di una carabina cal. 22 marca Voere Titan, di 50 cartucce cal. 6,35 e 4 cartucce cal. 16, tutti sottoposti a sequestro.

I controlli alla circolazione stradale, che hanno consentito di identificare una sessantina di persone e sottoporre a controllo una quarantina di veicoli, si sono conclusi con 15 contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada per un importo di oltre 2.000 euro, 13 patenti di guida ritirate e due veicoli sottoposti a sequestro amministrativo.

Scippo ad Ognina

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un pregiudicato di 26 anni autore di uno scippo consumato ai danni di una giovane donna. Quest’ultima, infatti, mentre si trovava a passeggio nel centro storico, in via Gisira, ed era intenta a scattare alcune foto con lo smartphone insieme ad un’amica, veniva strattonata da un uomo che le scippava il telefono cellulare dalle mani dandosi poi alla fuga. I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina, in servizio di controllo del territorio, notando un uomo che si dava a precipitosa fuga, lo inseguivano e dopo averlo bloccato, ed aver ricevuto la denuncia della vittima dello scippo, lo dichiaravano in stato di arresto, riconsegnando il telefono alla donna.