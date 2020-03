I controlli di 6 pattuglie della Polizia Municipale

Sono stati intensificati i controlli a Catania per per fare eseguire le disposizioni del Governo ai cittadini per il contenimento del contagio del coronavirus. Lungo le strade del Capoluogo etneo ci sono 6 pattuglie della Polizia Municipale in perlustrazione.

Al comando di Stefano Sorbino e alla presenza dell’assessore Alessandro Porto, da diversi giorni il controllo serrato in sinergia con le altre forze dell’ordine, sta riguardando indistintamente tutte le zone di Catania. Secondo il comando dei caschi bianchi “solo residuali, ma ancora esistenti, i casi di violazione degli obblighi di muoversi per comprovate ragioni di necessità, violazioni tuttavia rigorosamente perseguite dagli agenti a norma di legge”.

Il sindaco Salvo Pogliese si è recato di persona in corso Italia e in piazza Nettuno ed ha verificato l’andamento dei controlli della polizia Municipale, accompagnato dall’assessore Sergio Parisi. “Solo una sparuta minoranza di catanesi non ha ancora capito che occorre seguire le disposizioni degli organi nazionali e regionali per rispettare se stessi e gli altri, ma la stragrande maggioranza dei cittadini sta seguendo le indicazioni normative”, ha detto il primo cittadino.

Pogliese ha anche voluto ringraziare le forze dell’ordine “che stanno operando in modo encomiabile e sinergico; ai medici e agli operatori sanitari che mettono quotidianamente a rischio la propria salute, va rivolto un sentimento di sincera gratitudine per lo sforzo collettivo che stanno realizzando nell’interesse di tutti noi”.