Indagini per risalire alle persone riprese nel video

La Polizia di Stato monitora anche i social e le chat alla ricerca di chi si ostina a non rispettare le limitazioni agli spostamenti per fronteggiare l’emergenza coronavirus. La Polizia di Catania si è messa sulle tracce dei tanti catanesi che sono stati ripresi da un cellulare davanti a una panineria del Capoluogo etneo nel rione San Cristoforo.

Il video è diventato virale su social e nel giro di pochi minuti è arrivato anche sui cellulari della Questura cge ha avviato le indagini per risalire agli autori e per identificare le persone ritratte nel video. Gli investigatori della Squadra Mobile, hanno scoperto all’autore del video che, durante le riprese, ha anche pronunciato frasi contro la recente normativa prevista dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati negli ultimi giorni in occasione del diffondersi della pandemia.

L’autore del filmato è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Stesso provvedimento per alcune persone identificate grazie al video. Il cellulare dell’uomo è stato sequestrato e sono in corso accertamenti per identificare le altre persone coinvolte nella vicenda.