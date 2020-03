Combattevano la noia della quarantena

Un negozio aperto con dipendenti al lavoro e due minorenni annoiati in fuga da casa. Si moltiplicano le denunce nei confronti di ci non rispetta le limitazioni per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

I Carabinieri di Catania Piazza Dante hanno denunciato 3 uomini, di 23, 36 e 62 anni, per violazione delle misure per il contenimento epidemico del coronavirus. I militari hanno scoperto che un negozio di arredamenti di via Della Concordia era abusivamente aperto al pubblico.

A Paternò, invece, i Carabinieri hanno denunciato due ragazzi di 16 e 17 anni che guidavano senza patente. I due sono stati fermati a bordo di un furgone. Il guidatore 17enne aveva deciso di “rubare” il furgone al nonno per combattere la noia della quarantena.